Заря - Кудровка 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 17:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
11 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Кудровка, которое состоится 11 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Кудровка
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Колос
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|2
|4
|4
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|5
|Оболонь-Бровар
|2
|4
|6
|Рух В
|2
|3
|7
|Кудровка
|1
|3
|8
|Кривбасс
|2
|3
|9
|Полесье
|2
|3
|10
|Полтава
|2
|3
|11
|Заря
|1
|1
|12
|Карпаты
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Металлист 1925
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|2
|0