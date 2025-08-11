00:31 ()
Заря - Кудровка 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 17:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
11 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Заря
Кудровка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Кудровка, которое состоится 11 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Кудровка
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 3Заря
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 1
09.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Заря0 : 0
04.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Заря
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кудровка3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К26
2
Лига конференций
Колос26
3
Лига конференций
Шахтёр24
4 ЛНЗ Черкассы24
5 Оболонь-Бровар24
6 Рух В23
7 Кудровка13
8 Кривбасс23
9 Полесье23
10 Полтава23
11 Заря11
12 Карпаты21
13
Стыковая зона
Металлист 192521
14
Стыковая зона
Эпицентр20
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Александрия20

