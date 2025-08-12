01:19 ()
Свернуть список

Бенфика - Ницца 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 21:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Бенфика
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Ницца, которое состоится 12 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Франция Франк Эз
История личных встреч
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2Бенфика
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2Бенфика
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал 0 : 1Бенфика
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Бенфика1 : 4 ДВ
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур Бенфика1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бенфика6 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2Бенфика
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ницца6 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Ницца
02.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Ницца1 : 0
25.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 1 : 3Ницца
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 12.08
Динамо К
Пафос
0 : 1 12.08
Шкендия
Карабах
0 : 1 12.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 12.08
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 12.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 12.08
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 12.08
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 12.08
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 12.08
Ницца
Бенфика
0 : 2 12.08
Раунд плей-офф
Команда12
Rangers/Viktoria Plzen
Salzburg/Club Brugge
19.0819.08
Feyenoord/Fenerbahce
Nice/Benfica
19.0819.08
Lech Poznan/FK Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv/Pafos FC
19.0819.08
Селтик
Kairat Almaty/Slovan Bratislav
19.0826.08
Команда12
Ludogorets Razgrad/Ferencvaros
KF Shkendija/Qarabag FK
19.0819.08
Базель
Malmoe FF/FC Koebenhavn
19.0826.08
Будё-Глимт
Штурм
20.0826.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close