Бранн - Хеккен 14 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 14-08-2025 19:00
Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17686
14 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Бранн
Хеккен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Хеккен, которое состоится 14 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
Исландия Фрейр Александерссон
Швеция Йенс Густафссон
История личных встреч
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Хеккен0 : 2Бранн
02.08.2025 Норвегия — Элитсерия 16-й тур 1 : 4Бранн
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Бранн
23.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бранн1 : 4
19.07.2025 Норвегия — Элитсерия 14-й тур 2 : 0Бранн
10.08.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 19-й тур 0 : 0Хеккен
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Хеккен0 : 2Бранн
03.08.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 18-й тур Хеккен1 : 2
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен2 : 1 4 : 2
27.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 17-й тур Хеккен1 : 6
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
1 : 2 14.08
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 14.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 14.08
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 14.08
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 14.08
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 14.08
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 14.08
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 14.08
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 14.08
Серветт
Утрехт
1 : 3 14.08
ФКСБ
Дрита
3 : 2 14.08
Раунд плей-офф
Команда12
Абердин
FC FCSB/Drita
21.0828.08
Fredrikstad/FC Midtjylland
RFS/KuPS
21.0821.08
Hamrun Spartans/Maccabi Tel Av
Динамо К
21.0828.08
Zrinjski Mostar/Breidablik
Servette/FC Utrecht
21.0821.08
Лех П
Генк
21.0828.08
Слован Бр
Янг Бойз
21.0828.08
Команда12
Шкендия
Лудогорец
21.0828.08
Lincoln Red Imps FC/FC Noah
CFR Cluj/Braga
21.0821.08
Мальмё
Сигма Оломоуц
21.0828.08
Panathinaikos/Shakhtar Donetsk
Самсунспор
21.0828.08
Риека
PAOK Thessaloniki FC/Wolfsberg
21.0828.08
Haecken/Brann
AEK Larnaca/Legia Warszawa
21.0821.08

