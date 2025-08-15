22:01 ()
Вильярреал - Овьедо 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 21:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Вильярреал
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Овьедо, которое состоится 15 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Овьедо
Овьедо
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
3 Испания зщ Рафа Марин
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Дани Парехо
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
21 Испания нп Йереми Пино
7 Испания нп Херар Морено
29 Камерун нп Этта Эйонг
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
15 Испания зщ Ойер Луэнго
12 Испания зщ Даниэль Кальво
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
6 Гана пз Кваси Сибо
5 Испания пз Альберто Рейна
21 Сербия пз Лука Илич
10 Франция нп Хессем Хассан
16 Марокко нп Ильяс Шаир
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вильярреал0 : 2
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Вильярреал
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Вильярреал4 : 2
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 2 : 3Вильярреал
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Вильярреал3 : 0
21.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Овьедо3 : 1 ДВ
15.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч 1 : 0Овьедо
11.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Овьедо1 : 1
07.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Овьедо
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Овьедо2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Хетафе00
4
Лига чемпионов
Атлетик Б00
5
Лига Европы
Райо Вальекано00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Овьедо00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00

