Вильярреал - Овьедо 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 21:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Овьедо, которое состоится 15 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Овьедо
Овьедо
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рафа Марин
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|19
|нп
|Николя Пепе
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|29
|нп
|Этта Эйонг
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|15
|зщ
|Ойер Луэнго
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|6
|пз
|Кваси Сибо
|5
|пз
|Альберто Рейна
|21
|пз
|Лука Илич
|10
|нп
|Хессем Хассан
|16
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Велько Паунович
История личных встреч
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|3 : 0
|21.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|15.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Овьедо
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0