Лечче - Юве Стабия 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Юве Стабия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Юве Стабия
Кастелламмаре-ди-Стабия
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|21.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|17.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 2
