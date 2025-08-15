22:01 ()
Лечче - Юве Стабия 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Лечче
Юве Стабия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Юве Стабия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Юве Стабия
Кастелламмаре-ди-Стабия
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур0 : 1Лечче
18.05.2025Италия — Серия А37-й турЛечче1 : 0
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур1 : 1Лечче
03.05.2025Италия — Серия А35-й турЛечче0 : 1
27.04.2025Италия — Серия А34-й тур1 : 1Лечче
25.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч3 : 0Юве Стабия
21.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матчЮве Стабия2 : 1
17.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финалаЮве Стабия1 : 0
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турЮве Стабия0 : 0
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турЮве Стабия1 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Верона
Аудаче Чериньола
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

