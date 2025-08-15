22:02 ()
Славия-Мозырь - Гомель 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 19:55
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
15 Августа 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Славия-Мозырь
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Гомель, которое состоится 15 Августа 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Гомель
Гомель
История личных встреч
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВГомель
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Гомель0 : 1Славия-Мозырь
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Славия-Мозырь
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 4Гомель
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 5Славия-Мозырь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь4 : 0
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Гомель
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 2
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 1Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1745
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1731
5 Торпедо-БелАЗ1629
6 Неман1528
7 Ислочь1728
8 Минск1727
9 Витебск1721
10 Арсенал Дз1719
11 Гомель1518
12 БАТЭ1716
13 Нафтан1714
14
Стыковая зона
Слуцк1712
15
Зона вылета
Сморгонь169
16
Зона вылета
Молодечно164

