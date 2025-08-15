22:02 ()
Заглембе Л - Лехия 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Заглембе Л
Лехия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Лехия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л1 : 3Лехия
11.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия1 : 1Заглембе Л
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Лехия1 : 3Заглембе Л
24.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Заглембе Л0 : 3Лехия
30.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Заглембе Л2 : 2Лехия
06.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Лехия2 : 1Заглембе Л
05.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Лехия3 : 1Заглембе Л
23.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л1 : 1Лехия
07.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Заглембе Л4 : 4Лехия
05.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Лехия1 : 2Заглембе Л
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 2Заглембе Л
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Заглембе Л
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 0Заглембе Л
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 2Лехия
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия3 : 4
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 1Лехия
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лехия2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия47
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Видзев47
6 Нецеча47
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Арка45
11 Погонь44
12 Корона44
13 Мотор34
14 Ракув33
15 Заглембе Л32
16
Зона вылета
ГКС Катовице41
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия4-3

