Заглембе Л - Лехия 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Лехия, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Заглембе Л
Любин
Лехия
Гданьск
История личных встреч
|17.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 3
|24.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 3
|30.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|3 : 1
|23.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|4 : 4
|05.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 4
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|4
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Легия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
|5
|Видзев
|4
|7
|6
|Нецеча
|4
|7
|7
|Лех П
|3
|6
|8
|Ягеллония
|3
|6
|9
|Гурник З
|4
|6
|10
|Арка
|4
|5
|11
|Погонь
|4
|4
|12
|Корона
|4
|4
|13
|Мотор
|3
|4
|14
|Ракув
|3
|3
|15
|Заглембе Л
|3
|2
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|4
|-3