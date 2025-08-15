22:02 ()
Краковия - Видзев 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:30
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
15 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Краковия
Видзев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Видзев, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1Краковия
05.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия1 : 3Видзев
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Краковия2 : 2Видзев
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0Краковия
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 1Видзев
09.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Видзев2 : 0Краковия
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 4Краковия
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 2Краковия
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Видзев3 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 2Видзев
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия47
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Видзев47
6 Нецеча47
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Арка45
11 Погонь44
12 Корона44
13 Мотор34
14 Ракув33
15 Заглембе Л32
16
Зона вылета
ГКС Катовице41
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия4-3

Отзывы и комментарии к матчу

