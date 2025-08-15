Краковия - Видзев 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 20:30
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
15 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Видзев, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Желько Сопич
История личных встреч
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|05.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|02.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|09.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|18.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 4
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|4
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Легия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
|5
|Видзев
|4
|7
|6
|Нецеча
|4
|7
|7
|Лех П
|3
|6
|8
|Ягеллония
|3
|6
|9
|Гурник З
|4
|6
|10
|Арка
|4
|5
|11
|Погонь
|4
|4
|12
|Корона
|4
|4
|13
|Мотор
|3
|4
|14
|Ракув
|3
|3
|15
|Заглембе Л
|3
|2
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|4
|-3