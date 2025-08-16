Спартак М - Зенит 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 16:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 6
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|12
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Крылья Советов
|4
|8
|4
|ЦСКА
|4
|8
|5
|Балтика
|4
|8
|6
|Рубин
|4
|7
|7
|Акрон
|4
|6
|8
|Зенит
|4
|5
|9
|Динамо М
|4
|5
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Спартак М
|4
|4
|12
|Ахмат
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0