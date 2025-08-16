21:49 ()
Спартак М - Зенит 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 16:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Спартак М
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
11.04.2025Россия — МФЛ5-й турСпартак М0 : 1Зенит
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турСпартак М2 : 1Зенит
11.02.2025Winline Зимний Кубок РПЛФиналСпартак М0 : 3Зенит
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит3 : 1Спартак М
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М0 : 1Зенит
24.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турЗенит0 : 0Спартак М
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Зенит0 : 0Спартак М
03.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024Мир Российская Премьер-лига19-й турЗенит0 : 0Спартак М
20.08.2023Мир Российская Премьер-лига5-й турСпартак М1 : 3Зенит
15.08.2025Россия — МФЛ19-й турСпартак М0 : 0
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й турСпартак М1 : 1 3 : 4
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур4 : 2Спартак М
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур2 : 1Спартак М
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 1Спартак М
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур1 : 6Зенит
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турЗенит3 : 0
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур1 : 0Зенит
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур0 : 2Зенит
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турЗенит1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Краснодар49
3 Крылья Советов48
4 ЦСКА48
5 Балтика48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит45
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М44
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

