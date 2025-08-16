21:50 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Чайка - Шинник 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Чайка
Шинник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Шинник, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
РоссияДмитрий Владимирович Комбаров
БеларусьАртём Олегович Булойчик
История личных встреч
17.11.2024Россия — Мелбет Первая лига19-й турШинник0 : 0Чайка
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаШинник0 : 0 4 : 2Чайка
15.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧайка2 : 2Шинник
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турЧайка5 : 1Шинник
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турШинник0 : 0Чайка
12.10.2019ФНЛ - Первый дивизион17-й турШинник2 : 3Чайка
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Чайка
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧайка1 : 1
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур0 : 0Чайка
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 3Чайка
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур1 : 0Чайка
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турШинник0 : 2
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Шинник
25.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 1Шинник
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турШинник0 : 1
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур6 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Спартак Кс47
6 КАМАЗ47
7 Ротор47
8 Чайка46
9 Нефтехимик46
10 Арсенал Т46
11 Уфа44
12 Сокол43
13 Черноморец42
14 Родина42
15 Волга Ул41
16
Зона вылета
Торпедо М41
17
Зона вылета
Шинник41
18
Зона вылета
Енисей41

Отзывы и комментарии к матчу

