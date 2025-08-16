Чайка - Шинник 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Шинник, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|5 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 0
|12.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Спартак Кс
|4
|7
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Ротор
|4
|7
|8
|Чайка
|4
|6
|9
|Нефтехимик
|4
|6
|10
|Арсенал Т
|4
|6
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Сокол
|4
|3
|13
|Черноморец
|4
|2
|14
|Родина
|4
|2
|15
|Волга Ул
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|4
|1