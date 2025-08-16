Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 13:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|40
|вр
|Марко Бизот
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Эдди Хау
История личных встреч
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0