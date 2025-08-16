21:50 ()
Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 13:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
40 Нидерланды вр Марко Бизот
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Эдди Хау
История личных встреч
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла4 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Астон Вилла
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Астон Вилла
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла3 : 0Ньюкасл Юнайтед
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Астон Вилла
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Астон Вилла
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Астон Вилла4 : 0
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Астон Вилла
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Астон Вилла
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед0 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

