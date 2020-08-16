21:51 ()
Алавес - Леванте 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Алавес
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
2 Аргентина зщ Факундо Гарсес
17 Испания зщ Хонни Отто
24 Испания зщ Виктор Парада
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
10 Испания пз Карлес Аленья
7 Испания нп Карлос Висенте
9 Доминиканская Республика нп Мариано Диас
1 Испания вр Пабло Куньят
22 Германия зщ Йереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
14 Испания зщ Хорхе Кабельо
23 Испания зщ Мануэль Санчес
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
11 Испания пз Хосе Луис Моралес
7 Испания пз Рохер Бруге
9 Испания нп Иван Ромеро
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
17.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Леванте0 : 1 ДВАлавес
11.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Алавес0 : 0Леванте
29.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте2 : 0Алавес
12.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Алавес0 : 2Леванте
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Леванте3 : 1Алавес
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Алавес2 : 1Леванте
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2Леванте
08.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Леванте1 : 1Алавес
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Леванте0 : 1Алавес
18.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Алавес1 : 0Леванте
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Алавес
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Алавес1 : 0
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 1 : 0Алавес
03.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Алавес0 : 0
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте1 : 0
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 3Леванте
16.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур Леванте1 : 0
10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур 1 : 3Леванте
04.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Хетафе00
4
Лига чемпионов
Атлетик Б00
5
Лига Европы
Райо Вальекано00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Овьедо00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00

