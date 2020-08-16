Алавес - Леванте 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|17
|зщ
|Хонни Отто
|24
|зщ
|Виктор Парада
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|9
|нп
|Мариано Диас
|1
|вр
|Пабло Куньят
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|11
|пз
|Хосе Луис Моралес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|17.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|29.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 0
|12.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
|04.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Овьедо
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0