Монако - Гавр 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Гавр, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
3 Англия зщ Эрик Дайер
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
12 Бразилия зщ Каю Энрике
11 Франция пз Магнес Аклиуш
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
18 Япония пз Такуми Минамино
14 Дания нп Мика Биерет
36 Швейцария нп Брил Эмболо
99 Сенегал вр Мори Дио
13 Мали зщ Фоде Дукур
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
18 Франция зщ Янис Зуауи
19 Франция пз Рассул Ндиайе
5 Япония пз Аюму Секо
8 Марокко пз Ясин Кехта
10 Швейцария пз Феликс Мамбимби
45 Сенегал пз Исса Сумаре
70 Танзания нп Мбвана Саматта
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Гавр1 : 1Монако
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монако3 : 1Гавр
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Монако1 : 1Гавр
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Гавр0 : 0Монако
04.04.2009 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 1Гавр
02.11.2008 Франция - Лига 1 12-й тур Гавр2 : 3Монако
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако1 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Монако
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 0Монако
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 2 : 3Гавр
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Гавр1 : 3
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 1 : 2Гавр
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Гавр1 : 1Монако
19.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур 2 : 1Гавр
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Монако» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Париж00
2
Лига чемпионов
Анже00
3
Лига чемпионов
Брест00
4
Лига чемпионов
Метц00
5
Лига Европы
Осер00
6
Лига конференций
Ланс00
7 Марсель00
8 Лилль00
9 Лорьян00
10 Гавр00
11 Лион00
12 Монако00
13 Нант00
14 Ницца00
15 ПСЖ00
16
Стыковая зона
Страсбург00
17
Зона вылета
Ренн00
18
Зона вылета
Тулуза00

