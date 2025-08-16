Монако - Гавр 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Гавр, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|зщ
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|18
|пз
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Мика Биерет
|36
|нп
|Брил Эмболо
|99
|вр
|Мори Дио
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|5
|пз
|Аюму Секо
|8
|пз
|Ясин Кехта
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|45
|пз
|Исса Сумаре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Дидье Дигар
История личных встреч
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|04.04.2009
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|02.11.2008
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Монако» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Метц
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Марсель
|0
|0
|8
|Лилль
|0
|0
|9
|Лорьян
|0
|0
|10
|Гавр
|0
|0
|11
|Лион
|0
|0
|12
|Монако
|0
|0
|13
|Нант
|0
|0
|14
|Ницца
|0
|0
|15
|ПСЖ
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0