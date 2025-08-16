21:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Ницца - Тулуза 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:05
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
16 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ницца
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
80 Франция вр Йеванн Диуф
33 Франция зщ Антуан Менди
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
37 Гана зщ Kojo Peprah Oppeng
92 Франция пз Жонатан Клосс
20 Франция пз Том Луше
39 Франция пз Джибриль Кулибали
26 Франция пз Мельвен Бар
19 Франция нп Бадредин Буанани
9 Нигерия нп Теремас Моффи
21 Швеция нп Исак Янссон
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
15 Норвегия пз Арон Дённум
77 Словакия пз Марио Сауэр
29 Франция пз Джейди Канво
24 Франция пз Дайанн Металье
11 Аргентина нп Santiago Massa
9 Камерун нп Франк Магри
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза1 : 1Ницца
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Тулуза
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 1Ницца
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца1 : 0Тулуза
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0Тулуза
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Тулуза1 : 1Ницца
15.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 2Ницца
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца3 : 0Тулуза
15.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Ницца1 : 1Тулуза
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Тулуза4 : 1Ницца
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Ницца
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ницца6 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Ницца
02.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Ницца1 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тулуза1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 6 : 0 ДВТулуза
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Тулуза
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 7 : 0Тулуза
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 2 : 3Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Париж00
2
Лига чемпионов
Анже00
3
Лига чемпионов
Брест00
4
Лига чемпионов
Метц00
5
Лига Европы
Осер00
6
Лига конференций
Ланс00
7 Марсель00
8 Лилль00
9 Лорьян00
10 Гавр00
11 Лион00
12 Монако00
13 Нант00
14 Ницца00
15 ПСЖ00
16
Стыковая зона
Страсбург00
17
Зона вылета
Ренн00
18
Зона вылета
Тулуза00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close