Ницца - Тулуза 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:05
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
16 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Kojo Peprah Oppeng
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|20
|пз
|Том Луше
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|26
|пз
|Мельвен Бар
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|9
|нп
|Теремас Моффи
|21
|нп
|Исак Янссон
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|15
|пз
|Арон Дённум
|77
|пз
|Марио Сауэр
|29
|пз
|Джейди Канво
|24
|пз
|Дайанн Металье
|11
|нп
|Santiago Massa
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
Главные тренеры
|Франк Эз
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Метц
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Марсель
|0
|0
|8
|Лилль
|0
|0
|9
|Лорьян
|0
|0
|10
|Гавр
|0
|0
|11
|Лион
|0
|0
|12
|Монако
|0
|0
|13
|Нант
|0
|0
|14
|Ницца
|0
|0
|15
|ПСЖ
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0