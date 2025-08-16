21:51 ()
Пирмазенс - Гамбург 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 13:00
16 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Пирмазенс
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пирмазенс - Гамбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Пирмазенс
Пирмазенс
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
09.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Пирмазенс1 : 4
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Гамбург
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург6 : 1
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 4Гамбург
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург1 : 2
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 2 : 2Гамбург

