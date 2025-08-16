Пирмазенс - Гамбург 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 13:00
16 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пирмазенс - Гамбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пирмазенс
Гамбург
История личных встреч
|09.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|6 : 1
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 4
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2