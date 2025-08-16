Айнтрахт Н - Санкт-Паули 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Н - Санкт-Паули, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Н
Нордерштедт
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|13.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1