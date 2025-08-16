21:52 ()
Кремонезе - Палермо 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:15
16 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Кремонезе
Палермо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Палермо, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Палермо
Палермо
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияФилиппо Индзаги
История личных встреч
14.03.2025Италия — Серия BСерия В. 30-й турПалермо2 : 3Кремонезе
27.08.2024Италия — Серия BСерия В. 3-й турКремонезе0 : 1Палермо
24.02.2024Италия - Серия BСерия В. 26-й турКремонезе2 : 2Палермо
26.12.2023Италия - Серия BСерия В. 19-й турПалермо3 : 2Кремонезе
26.01.2019Италия - Серия BСерия B. 21-й турКремонезе2 : 0Палермо
31.08.2018Италия - Серия BСерия B. 2-й турПалермо2 : 2Кремонезе
14.04.2018Италия - Серия BСерия B. 35-й турПалермо1 : 1Кремонезе
12.11.2017Италия - Серия BСерия B. 14-й турКремонезе1 : 2Палермо
01.06.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 2-й матч2 : 3Кремонезе
29.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 1-й матчКремонезе0 : 0
25.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матчКремонезе3 : 0
21.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч2 : 1Кремонезе
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур2 : 1Кремонезе
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Палермо0 : 3
17.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финала1 : 0Палермо
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турПалермо1 : 1
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турПалермо2 : 0
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й тур2 : 1Палермо
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

