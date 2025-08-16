Кремонезе - Палермо 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:15
16 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Палермо, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Палермо
Палермо
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Филиппо Индзаги
История личных встреч
|14.03.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 30-й тур
|2 : 3
|27.08.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 3-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 26-й тур
|2 : 2
|26.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 19-й тур
|3 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|2 : 0
|31.08.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|2 : 2
|14.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|1 : 1
|12.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|1 : 2
|01.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|2 : 3
|29.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|21.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|17.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|15.08
| Сассуоло
Катандзаро
|15.08
| Лечче
Юве Стабия
|15.08
| Дженоа
Виченца
|15.08
| Венеция
Мантова
|16.08
| Комо
Зюйдтироль
|16.08
| Кальяри
Виртус Энтелла
|16.08
| Кремонезе
Палермо
|16.08
| Монца
Фрозиноне
|17.08
| Парма
Пескара
|17.08
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08