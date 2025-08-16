21:52 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Аталанта - Ювентус 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
16 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус0 : 4Аталанта
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
14.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Аталанта
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Аталанта
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Аталанта
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Аталанта2 : 3
17.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 2 : 3Аталанта
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ювентус2 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 0Ювентус
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур Ювентус2 : 5
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Ювентус4 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close