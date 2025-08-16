21:53 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Тондела - Фамаликан 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
16 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Тондела
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Фамаликан, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
43 Бразилия зщ Joao Cesco
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
26 Португалия пз Nuno Cunha
97 Бразилия пз Клебиньо
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
7 Бразилия нп Pedro Henryque
9 Ангола нп Miro
19 Португалия нп Afonso Rodrigues
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Франция пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Густаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
09.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 4-й тур Фамаликан0 : 0Тондела
26.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан2 : 1Тондела
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Тондела3 : 2Фамаликан
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Фамаликан2 : 2Тондела
03.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Тондела1 : 0Фамаликан
05.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Тондела0 : 1Фамаликан
07.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан2 : 3Тондела
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Тондела
22.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд 2 : 1Тондела
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 0Тондела
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Тондела
15.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 5-й тур 4 : 1Тондела
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1Фамаликан
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Фамаликан
25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Фамаликан13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Тондела10
18
Зона вылета
АВС20

