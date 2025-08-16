Тондела - Фамаликан 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 16:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
16 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Фамаликан, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|43
|зщ
|Joao Cesco
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|26
|пз
|Nuno Cunha
|97
|пз
|Клебиньо
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|9
|нп
|Miro
|19
|нп
|Afonso Rodrigues
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Густаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|09.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 4-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|03.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|2 : 1
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|4 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|25.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тондела
|1
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|2
|0