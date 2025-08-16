21:53 ()
Витория Гимарайнш - Эшторил 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Витория Гимарайнш
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил1 : 0Витория Гимарайнш
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Эшторил
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Эшторил1 : 3Витория Гимарайнш
01.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Эшторил
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Эшторил0 : 1Витория Гимарайнш
14.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Эшторил
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
13.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил0 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
14.08.2017 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил3 : 0Витория Гимарайнш
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш3 : 0
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Эшторил1 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил4 : 0
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 2Эшторил
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Эшторил1 : 2
29.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 1 : 3Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Фамаликан13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Тондела10
18
Зона вылета
АВС20

