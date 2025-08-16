Витория Гимарайнш - Эшторил 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|21.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тондела
|1
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|2
|0