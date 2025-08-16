21:53 ()
Эштрела - Бенфика 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Эштрела
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Бенфика, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
79 Болгария зщ Атанас Чернев
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
30 Бразилия зщ Луан Патрик
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
19 Португалия пз Паулу Морейра
8 Бразилия пз Robinho
25 Португалия пз Нилтон Варела
10 Румыния пз Янис Стойка
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
13 Испания нп Алан Годой
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Rafael Obrador
61 Португалия пз Флорентину Луиш
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика7 : 0Эштрела
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0Эштрела
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Эштрела1 : 4Бенфика
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Эштрела0 : 4Бенфика
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 4 : 0Эштрела
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 1
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 0Эштрела
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Эштрела2 : 0
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Бенфика
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал 0 : 1Бенфика
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Бенфика1 : 4 ДВ
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур Бенфика1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Фамаликан13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Тондела10
18
Зона вылета
АВС20

