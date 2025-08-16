Эштрела - Бенфика 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Бенфика, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Бенфика
Лиссабон
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|30
|зщ
|Луан Патрик
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|19
|пз
|Паулу Морейра
|8
|пз
|Robinho
|25
|пз
|Нилтон Варела
|10
|пз
|Янис Стойка
|11
|нп
|Жовани Кабрал
|13
|нп
|Алан Годой
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Rafael Obrador
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|13.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тондела
|1
|0
| 18
Зона вылета
|АВС
|2
|0