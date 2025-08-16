21:53 ()
Рексем - Вест Бромвич Альбион 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 13:30
16 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Рексем
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Вест Бромвич Альбион
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Рексем3 : 3 5 : 3
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 2 : 1Рексем
03.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Рексем
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 4 : 2Рексем
29.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч 4 : 1Рексем
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 1 2 : 3
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 3
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бристоль Сити13
2
Повышение
Сток Сити13
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл13
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити13
5
Плей-офф за повышение
Саутгемптон13
6
Плей-офф за повышение
Портсмут13
7 Чарльтон Атлетик13
8 Мидлсбро13
9 Вест Бромвич Альбион13
10 Престон Норт Энд11
11 Ипсвич Таун11
12 Бирмингем Сити11
13 Куинз Парк Рейнджерс11
14 Халл Сити11
15 Ковентри Сити11
16 Рексем10
17 Шеффилд Уэнсдей10
18 Норвич Сити10
19 Оксфорд Юнайтед10
20 Блэкберн Роверс10
21 Уотфорд10
22
Зона вылета
Суонси Сити10
23
Зона вылета
Дерби Каунти10
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед10

Отзывы и комментарии к матчу

