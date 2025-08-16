Рексем - Вест Бромвич Альбион 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 13:30
16 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рексем
Рексем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 3 5 : 3
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 2
|29.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|4 : 1
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 3
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 3
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 0
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бристоль Сити
|1
|3
| 2
Повышение
|Сток Сити
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Портсмут
|1
|3
|7
|Чарльтон Атлетик
|1
|3
|8
|Мидлсбро
|1
|3
|9
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|10
|Престон Норт Энд
|1
|1
|11
|Ипсвич Таун
|1
|1
|12
|Бирмингем Сити
|1
|1
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|1
|14
|Халл Сити
|1
|1
|15
|Ковентри Сити
|1
|1
|16
|Рексем
|1
|0
|17
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|0
|18
|Норвич Сити
|1
|0
|19
|Оксфорд Юнайтед
|1
|0
|20
|Блэкберн Роверс
|1
|0
|21
|Уотфорд
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Суонси Сити
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0