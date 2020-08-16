Нафтан - Витебск 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Витебск, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Витебск
Витебск
История личных встреч
|05.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|24.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|12.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|14.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|09.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 0
|26.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|06.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|45
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|17
|31
|5
|Торпедо-БелАЗ
|16
|29
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|17
|28
|8
|Минск
|17
|27
|9
|Витебск
|17
|21
|10
|Арсенал Дз
|18
|20
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|17
|16
|13
|Нафтан
|17
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|16
|4