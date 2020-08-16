21:54 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Нафтан - Витебск 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Нафтан
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Витебск, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Витебск
Витебск
История личных встреч
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Витебск2 : 0Нафтан
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4Витебск
24.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск2 : 0Нафтан
12.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск2 : 0Нафтан
14.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Нафтан0 : 0Витебск
22.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск2 : 0Нафтан
09.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2Витебск
16.08.2015 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан3 : 0Витебск
26.04.2015 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Витебск1 : 3Нафтан
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Нафтан
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 3
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВНафтан
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 1Нафтан
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Витебск1 : 2
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 5Витебск
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Витебск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 0Витебск
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Витебск0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1745
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1731
5 Торпедо-БелАЗ1629
6 Неман1528
7 Ислочь1728
8 Минск1727
9 Витебск1721
10 Арсенал Дз1820
11 Гомель1518
12 БАТЭ1716
13 Нафтан1714
14
Стыковая зона
Слуцк1712
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно164

