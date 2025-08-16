Кайрат - Елимай 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:00
16 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Елимай, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Елимай
Семей
История личных встреч
|18.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|19.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 3 : 4
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|18
|40
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|18
|38
|4
|Актобе
|19
|33
|5
|Елимай
|20
|32
|6
|Окжетпес
|20
|29
|7
|Ордабасы
|19
|28
|8
|Женис
|19
|27
|9
|Жетысу
|20
|22
|10
|Кызыл-Жар
|20
|20
|11
|Кайсар
|19
|18
|12
|Улытау
|19
|14
| 13
Зона вылета
|Туран
|20
|12
| 14
Зона вылета
|Атырау
|20
|10