Кайрат - Елимай 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 15:00
16 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Кайрат
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Елимай, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Елимай
Семей
История личных встреч
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Елимай1 : 0Кайрат
03.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Кайрат4 : 1Елимай
19.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Елимай1 : 1Кайрат
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 3 : 4Кайрат
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Кайрат1 : 0
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайрат1 : 0
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Кайрат3 : 0
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 1 : 3Кайрат
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Елимай2 : 1
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Елимай
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Елимай3 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай1 : 2
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1943
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Актобе1933
5 Елимай2032
6 Окжетпес2029
7 Ордабасы1928
8 Женис1927
9 Жетысу2022
10 Кызыл-Жар2020
11 Кайсар1918
12 Улытау1914
13
Зона вылета
Туран2012
14
Зона вылета
Атырау2010

Отзывы и комментарии к матчу

