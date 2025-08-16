21:54 ()
Колос - Карпаты 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
16 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Колос
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Карпаты, которое состоится 16 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Карпаты
Львов
История личных встреч
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1Карпаты
22.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Карпаты1 : 0Колос
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Колос2 : 1Карпаты
28.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 9-й тур Карпаты1 : 2Колос
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Колос
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Колос
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1Карпаты
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Колос
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Карпаты1 : 3
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1Карпаты
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Карпаты2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Оболонь-Бровар37
2
Лига конференций
Динамо К26
3
Лига конференций
Колос26
4 Заря24
5 ЛНЗ Черкассы24
6 Шахтёр24
7 Рух В33
8 Кудровка23
9 Кривбасс23
10 Полесье23
11 Полтава23
12 Карпаты21
13
Стыковая зона
Металлист 192521
14
Стыковая зона
Эпицентр20
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Александрия20

Отзывы и комментарии к матчу

