Колос - Карпаты 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
16 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Карпаты, которое состоится 16 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина).
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Карпаты
Львов
История личных встреч
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Оболонь-Бровар
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Колос
|2
|6
|4
|Заря
|2
|4
|5
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|6
|Шахтёр
|2
|4
|7
|Рух В
|3
|3
|8
|Кудровка
|2
|3
|9
|Кривбасс
|2
|3
|10
|Полесье
|2
|3
|11
|Полтава
|2
|3
|12
|Карпаты
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Металлист 1925
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|2
|0