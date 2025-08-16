21:54 ()
Эпицентр - Динамо Киев 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Эпицентр
Динамо К

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Динамо Киев, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Эпицентр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Эпицентр0 : 1
23.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Эпицентр0 : 1
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Эпицентр1 : 0
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд Эпицентр3 : 0
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Динамо К
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 5Динамо К
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К0 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Динамо К
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо К3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Оболонь-Бровар37
2
Лига конференций
Динамо К26
3
Лига конференций
Колос26
4 Заря24
5 ЛНЗ Черкассы24
6 Шахтёр24
7 Рух В33
8 Кудровка23
9 Кривбасс23
10 Полесье23
11 Полтава23
12 Карпаты21
13
Стыковая зона
Металлист 192521
14
Стыковая зона
Эпицентр20
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Александрия20

