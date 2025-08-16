Эпицентр - Динамо Киев 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Динамо Киев, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|23.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|0 : 1
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 0
|18.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|3 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|05.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Оболонь-Бровар
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Колос
|2
|6
|4
|Заря
|2
|4
|5
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|6
|Шахтёр
|2
|4
|7
|Рух В
|3
|3
|8
|Кудровка
|2
|3
|9
|Кривбасс
|2
|3
|10
|Полесье
|2
|3
|11
|Полтава
|2
|3
|12
|Карпаты
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Металлист 1925
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|2
|0