Волга Ул - СКА-Хабаровск 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 16:00
17 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - СКА-Хабаровск, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|17.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|40-й тур
|2 : 1
|27.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|20-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|5 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Ротор
|5
|8
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Арсенал Т
|5
|7
|8
|Спартак Кс
|4
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|4
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Шинник
|5
|4
|13
|Сокол
|5
|4
|14
|Родина
|5
|3
|15
|Черноморец
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Енисей
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1