Воскресенье 17 августа
Волга Ул - СКА-Хабаровск 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 16:00
17 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Волга Ул
СКА-Хабаровск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - СКА-Хабаровск, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Волга Ул
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Волга Ул0 : 0СКА-Хабаровск
17.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 40-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Волга Ул
27.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 20-й тур Волга Ул1 : 3СКА-Хабаровск
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 0Волга Ул
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 1Волга Ул
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Волга Ул1 : 2
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Волга Ул1 : 2
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 5 : 2
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Ротор58
6 КАМАЗ47
7 Арсенал Т57
8 Спартак Кс47
9 Чайка56
10 Нефтехимик46
11 Уфа55
12 Шинник54
13 Сокол54
14 Родина53
15 Черноморец42
16
Зона вылета
Енисей52
17
Зона вылета
Волга Ул41
18
Зона вылета
Торпедо М41

