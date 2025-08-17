06:24 ()
Черноморец - Факел 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Черноморец
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Факел, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Первушин
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
24.08.2016 Кубок России 1/32 финала Черноморец0 : 1 ДВФакел
02.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 45-й тур Факел0 : 0Черноморец
29.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Факел1 : 0Черноморец
25.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Черноморец1 : 0Факел
11.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 21-й тур Черноморец1 : 0Факел
28.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 7-й тур Факел0 : 1Черноморец
14.10.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 27-й тур Факел2 : 2Черноморец
18.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 13-й тур Черноморец3 : 1Факел
18.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 32-й тур Факел0 : 0Черноморец
25.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 15-й тур Черноморец3 : 0Факел
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 1Черноморец
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Черноморец1 : 2
28.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 3 : 2Черноморец
21.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1Черноморец
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Факел2 : 3
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 2Факел
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Факел1 : 0
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Факел1 : 0
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Факел2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Первой лиги: «Черноморец» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Ротор58
6 КАМАЗ47
7 Арсенал Т57
8 Спартак Кс47
9 Чайка56
10 Нефтехимик46
11 Уфа55
12 Шинник54
13 Сокол54
14 Родина53
15 Черноморец42
16
Зона вылета
Енисей52
17
Зона вылета
Волга Ул41
18
Зона вылета
Торпедо М41

