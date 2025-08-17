Черноморец - Факел 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Факел, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Александрович Первушин
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|24.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|02.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|45-й тур
|0 : 0
|29.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|25.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|21-й тур
|1 : 0
|28.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|7-й тур
|0 : 1
|14.10.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|27-й тур
|2 : 2
|18.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|13-й тур
|3 : 1
|18.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|32-й тур
|0 : 0
|25.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|15-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 3
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 0
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Первой лиги: «Черноморец» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Ротор
|5
|8
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Арсенал Т
|5
|7
|8
|Спартак Кс
|4
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|4
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Шинник
|5
|4
|13
|Сокол
|5
|4
|14
|Родина
|5
|3
|15
|Черноморец
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Енисей
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1