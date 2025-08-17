Ноттингем Форест - Брентфорд 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брентфорд
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|01.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|20.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 3
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 0
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|05.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|01.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Фулхэм
|1
|1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|7
|Астон Вилла
|1
|1
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|9
|Челси
|0
|0
|10
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|11
|Эвертон
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Брентфорд
|0
|0
|15
|Ноттингем Форест
|0
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|17
|Борнмут
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0