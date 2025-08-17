06:24 ()
Ноттингем Форест - Брентфорд 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ноттингем Форест
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брентфорд, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брентфорд
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Украина пз Егор Ярмолюк
14 Португалия пз Фабиу Карвалью
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
01.05.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Ноттингем Форест0 : 2Брентфорд
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брентфорд0 : 2Ноттингем Форест
20.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд3 : 2Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ноттингем Форест2 : 2Брентфорд
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Брентфорд1 : 1Ноттингем Форест
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ноттингем Форест1 : 3Брентфорд
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брентфорд0 : 1Ноттингем Форест
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест1 : 0Брентфорд
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ноттингем Форест0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ноттингем Форест0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ноттингем Форест2 : 2
05.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Брентфорд
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брентфорд2 : 3
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Брентфорд
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Брентфорд4 : 3
01.05.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Ноттингем Форест0 : 2Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Фулхэм11
6 Брайтон энд Хоув Альбион11
7 Астон Вилла11
8 Ньюкасл Юнайтед11
9 Челси00
10 Лидс Юнайтед00
11 Эвертон00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Брентфорд00
15 Ноттингем Форест00
16 Манчестер Юнайтед00
17 Борнмут10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

