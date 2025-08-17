06:25 ()
Анже - Париж 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анже
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Париж, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Париж
Париж
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранциязщФлоран Анен
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
3ГабонзщЖак Экомье
14МароккопзЯссин Белькдим
93АлжирпзХарис Белькебла
6ФранцияпзЛуи Мутон
19ФранциянпЭстебан Леполь
16ФранцияврОбед Нкамбадио
31ФранциязщСамир Шерги
15ФранциязщТимоте Колодзейчак
5СенегалзщМустафа Мбов
23ФранциязщНоа Санги
4ФранцияпзВенсан Маршетти
21ФранцияпзМаксим Лопес
7ФранцияпзАлимами Гори
10АлжирпзИлан Кеббаль
13ФранцияпзМатьё Кафаро
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
27.04.2024Франция - Лига 235-й турПариж3 : 1Анже
02.09.2023Франция - Лига 25-й турАнже2 : 0Париж
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 0Анже
10.05.2025Франция — Лига 133-й турАнже2 : 1
04.05.2025Франция — Лига 132-й тур0 : 1Анже
27.04.2025Франция — Лига 131-й турАнже0 : 2
20.04.2025Франция — Лига 130-й тур2 : 1Анже
10.05.2025Франция — Лига 234-й турПариж2 : 0
02.05.2025Франция — Лига 233-й тур1 : 1Париж
26.04.2025Франция — Лига 232-й тур1 : 1Париж
19.04.2025Франция — Лига 231-й турПариж1 : 0
12.04.2025Франция — Лига 230-й тур1 : 2Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Лига чемпионов
Париж00
5
Лига Европы
Анже00
6
Лига конференций
Брест00
7 Метц00
8 Осер00
9 Лилль00
10 Лорьян00
11 Нант00
12 Ницца00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Тулуза00
16
Стыковая зона
Ланс10
17
Зона вылета
Марсель10
18
Зона вылета
Гавр10

