Анже - Париж 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Париж, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Париж
Париж
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|зщ
|Флоран Анен
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|31
|зщ
|Самир Шерги
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|23
|зщ
|Ноа Санги
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|21
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Алимами Гори
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|13
|пз
|Матьё Кафаро
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Александр Дюжо
История личных встреч
|27.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 2
|31-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Франция — Лига 2
|30-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Анже
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Брест
|0
|0
|7
|Метц
|0
|0
|8
|Осер
|0
|0
|9
|Лилль
|0
|0
|10
|Лорьян
|0
|0
|11
|Нант
|0
|0
|12
|Ницца
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Тулуза
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ланс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Марсель
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0