Нант - ПСЖ 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
17 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - ПСЖ, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
ПСЖ
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Tylel Tati
|3
|зщ
|Николя Козза
|66
|пз
|Луи Леру
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|90
|нп
|Yassine Benhattab
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|7
|нп
|Маттис Аблин
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|14
|нп
|Дезире Дуэ
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Луис Энрике
История личных встреч
|22.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|31.07.2022
|Суперкубок Франции 2022
|Финал
|4 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 1
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 0
|22.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Нант» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Анже
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Брест
|0
|0
|7
|Метц
|0
|0
|8
|Осер
|0
|0
|9
|Лилль
|0
|0
|10
|Лорьян
|0
|0
|11
|Нант
|0
|0
|12
|Ницца
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Тулуза
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ланс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Марсель
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0