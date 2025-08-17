06:25 ()
Нант - ПСЖ 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
17 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Нант
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - ПСЖ, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
ПСЖ
Париж
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщTylel Tati
3ФранциязщНиколя Козза
66ФранцияпзЛуи Леру
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
90ФранциянпYassine Benhattab
11ФранциянпБахереба Гирасси
7ФранциянпМаттис Аблин
30ФранцияврЛюка Шевалье
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
14ФранциянпДезире Дуэ
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
22.04.2025Франция — Лига 129-й турНант1 : 1ПСЖ
30.11.2024Франция — Лига 113-й турПСЖ1 : 1Нант
17.02.2024Франция - Лига 122-й турНант0 : 2ПСЖ
09.12.2023Франция - Лига 115-й турПСЖ2 : 1Нант
04.03.2023Франция - Лига 126-й турПСЖ4 : 2Нант
03.09.2022Франция - Лига 16-й турНант0 : 3ПСЖ
31.07.2022Суперкубок Франции 2022ФиналПСЖ4 : 0Нант
19.02.2022Франция - Лига 125-й турНант3 : 1ПСЖ
20.11.2021Франция - Лига 114-й турПСЖ3 : 1Нант
14.03.2021Франция - Лига 129-й турПСЖ1 : 2Нант
17.05.2025Франция — Лига 134-й турНант3 : 0
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур1 : 1Нант
04.05.2025Франция — Лига 132-й турНант0 : 1
27.04.2025Франция — Лига 131-й турНант0 : 0
22.04.2025Франция — Лига 129-й турНант1 : 1ПСЖ
13.08.2025Суперкубок УЕФА 2025ФиналПСЖ2 : 2 4 : 3
13.07.2025Клубный чемпионат мира — 2025Финал3 : 0ПСЖ
09.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/2 финалаПСЖ4 : 0
05.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/4 финалаПСЖ2 : 0
29.06.2025Клубный чемпионат мира — 20251/8 финалаПСЖ4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги 1: «Нант» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Лига чемпионов
Париж00
5
Лига Европы
Анже00
6
Лига конференций
Брест00
7 Метц00
8 Осер00
9 Лилль00
10 Лорьян00
11 Нант00
12 Ницца00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Тулуза00
16
Стыковая зона
Ланс10
17
Зона вылета
Марсель10
18
Зона вылета
Гавр10

  • Чемпионат Европы
