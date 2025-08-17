06:26 ()
Гоу Эхед Иглс - Аякс 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 12:15
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
17 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 17 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
История личных встреч
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Аякс2 : 0Гоу Эхед Иглс
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Аякс
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Аякс
01.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал 2 : 1Гоу Эхед Иглс
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 3Гоу Эхед Иглс
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс2 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аякс2 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Аякс2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 2 : 2Аякс
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд26
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле26
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
4
Лига Европы
НЕК Неймеген13
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 НАК Бреда10
14 Гронинген10
15 Телстар20
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор20

