Гоу Эхед Иглс - Аякс 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 12:15
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
17 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 17 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
История личных встреч
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|15
|Телстар
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0