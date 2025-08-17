06:26 ()
Спарта - Утрехт 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Спарта
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Утрехт, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
7 Дания пз Виктор Йенсен
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
22 Испания пз Мигель Родригес
10 Франция пз Йоанн Катлин
11 Нидерланды нп Ноа Огайо
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт1 : 1Спарта
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта1 : 4Утрехт
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Утрехт3 : 1Спарта
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт0 : 1Спарта
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта1 : 2Утрехт
04.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Спарта0 : 1 5 : 4Утрехт
01.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 2Спарта
24.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Спарта0 : 3Утрехт
23.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт3 : 1Спарта
23.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 3Утрехт
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 6 : 1Спарта
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта1 : 3
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт1 : 1Спарта
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 3Спарта
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта0 : 2
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Утрехт2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Утрехт4 : 0
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Утрехт
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Утрехт4 : 1
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд26
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле26
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
4
Лига Европы
НЕК Неймеген13
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 НАК Бреда10
14 Гронинген10
15 Телстар20
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор20

