Спарта - Утрехт 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Спарта
Роттердам
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|11
|нп
|Ноа Огайо
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Рон Янс
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 4
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|24.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 3
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|15
|Телстар
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0