Алверка - Брага 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 19:00
17 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Брага, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Брага
Брага
История личных встреч
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|3 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
