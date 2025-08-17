06:27 ()
Воскресенье 17 августа
Алверка - Брага 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 19:00
17 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Алверка
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Брага, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Брага
Брага
История личных встреч
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 1Алверка
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Алверка3 : 0
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Алверка1 : 2
17.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Алверка4 : 1
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Брага2 : 0
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Брага3 : 0
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Брага
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Брага1 : 0 ДВ
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан26
2
Лига чемпионов
Спортинг13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
АВС20
18
Зона вылета
Тондела20

