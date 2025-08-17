Санта-Клара - Морейренсе 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
17 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Морейренсе, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|АВС
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0