Воскресенье 17 августа
Санта-Клара - Морейренсе 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
17 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Санта-Клара
Морейренсе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Морейренсе, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Санта-Клара1 : 1Морейренсе
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 0Санта-Клара
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе0 : 2Санта-Клара
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Санта-Клара2 : 2Морейренсе
21.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Санта-Клара0 : 0Морейренсе
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Морейренсе1 : 2Санта-Клара
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Морейренсе1 : 0Санта-Клара
23.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе2 : 1Санта-Клара
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара2 : 0Морейренсе
13.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Санта-Клара1 : 1Морейренсе
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Клара0 : 0
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Санта-Клара
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Санта-Клара
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Клара2 : 0
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Санта-Клара
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 0 : 3Морейренсе
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 3 : 1Морейренсе
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Морейренсе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан26
2
Лига чемпионов
Спортинг13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
АВС20
18
Зона вылета
Тондела20

