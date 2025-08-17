Халл Сити - Оксфорд Юнайтед 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 16:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
17 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
|Сергей Якирович
История личных встреч
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|13.03.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|2 : 0
|05.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 16-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 3 5 : 3
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 3
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сток Сити
|2
|6
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|2
|4
| 5
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|2
|4
| 6
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|2
|4
|7
|Престон Норт Энд
|2
|4
|8
|Чарльтон Атлетик
|2
|4
|9
|Саутгемптон
|1
|3
|10
|Норвич Сити
|2
|3
|11
|Лестер Сити
|2
|3
|12
|Портсмут
|2
|3
|13
|Уотфорд
|2
|3
|14
|Суонси Сити
|2
|3
|15
|Миллуолл
|2
|3
|16
|Ипсвич Таун
|1
|1
|17
|Халл Сити
|1
|1
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|1
|19
|Оксфорд Юнайтед
|1
|0
|20
|Рексем
|2
|0
|21
|Блэкберн Роверс
|2
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|2
|0
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|2
|0