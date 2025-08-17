06:27 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Халл Сити - Оксфорд Юнайтед 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 16:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
17 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Халл Сити
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
История личных встреч
12.03.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити2 : 1Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Халл Сити
13.03.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Халл Сити2 : 0Оксфорд Юнайтед
05.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Халл Сити
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 3 : 3 5 : 3Халл Сити
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 0Халл Сити
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Халл Сити
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити0 : 1
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити2 : 1
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед1 : 0
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 3Оксфорд Юнайтед
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити26
2
Повышение
Мидлсбро26
3
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион26
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити24
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити24
6
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити24
7 Престон Норт Энд24
8 Чарльтон Атлетик24
9 Саутгемптон13
10 Норвич Сити23
11 Лестер Сити23
12 Портсмут23
13 Уотфорд23
14 Суонси Сити23
15 Миллуолл23
16 Ипсвич Таун11
17 Халл Сити11
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Оксфорд Юнайтед10
20 Рексем20
21 Блэкберн Роверс20
22
Зона вылета
Дерби Каунти20
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей20
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close