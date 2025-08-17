06:28 ()
Минск - Ислочь 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Минск
Ислочь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Ислочь, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Минск
Минск
Ислочь
Минский район
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1Минск
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Минск3 : 2Ислочь
21.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 0Минск
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск2 : 1Ислочь
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Минск
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 5Ислочь
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Минск
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Ислочь
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Минск
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0Минск
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 1 : 2Минск
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 3Минск
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3
11.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 3Минск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 2Минск
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Ислочь2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Ислочь
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Ислочь
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 4Ислочь
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 2 : 0Ислочь
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1745
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1731
5 Торпедо-БелАЗ1730
6 Неман1528
7 Ислочь1728
8 Минск1727
9 Витебск1821
10 Арсенал Дз1820
11 БАТЭ1819
12 Гомель1618
13 Нафтан1817
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно174

