Воскресенье 17 августа
Радомяк - Ягеллония 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
17 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Радомяк
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Ягеллония, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Ягеллония5 : 0Радомяк
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Радомяк2 : 3Ягеллония
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Радомяк0 : 2Ягеллония
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Ягеллония3 : 2Радомяк
20.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 0Ягеллония
06.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония1 : 2Радомяк
11.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Радомяк2 : 2Ягеллония
18.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония1 : 1Радомяк
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 0Радомяк
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 1Радомяк
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ягеллония2 : 2
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ягеллония5 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Ягеллония
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Ягеллония3 : 1
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ягеллония3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Нецеча47
6 Видзев57
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Мотор45
11 Заглембе Л45
12 Арка55
13 Корона44
14 Погонь44
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Ракув33
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

