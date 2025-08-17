06:28 ()
Верес - Шахтёр 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Верес
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Шахтёр, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
06.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 0Верес
27.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Верес1 : 1Шахтёр
08.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Шахтёр2 : 0Верес
26.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 3Шахтёр
02.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Верес1 : 1Шахтёр
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Шахтёр2 : 1Верес
09.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Верес0 : 2Шахтёр
25.09.2021 Украина - Премьер-лига 9-й тур Шахтёр4 : 1Верес
13.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 9-й тур Шахтёр1 : 0Верес
07.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Верес0 : 2Шахтёр
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Верес
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 3 : 1Верес
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Верес
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр0 : 0 3 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Шахтёр
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Шахтёр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Шахтёр
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Колос37
3
Лига конференций
Оболонь-Бровар37
4 Заря24
5 ЛНЗ Черкассы24
6 Металлист 192534
7 Шахтёр24
8 Рух В33
9 Кудровка23
10 Кривбасс23
11 Полесье23
12 Полтава23
13
Стыковая зона
Карпаты32
14
Стыковая зона
Верес20
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

