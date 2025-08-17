Верес - Шахтёр 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Шахтёр, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|06.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 3
|02.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|13.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|1 : 0
|07.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 3 : 4
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Колос
|3
|7
| 3
Лига конференций
|Оболонь-Бровар
|3
|7
|4
|Заря
|2
|4
|5
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|6
|Металлист 1925
|3
|4
|7
|Шахтёр
|2
|4
|8
|Рух В
|3
|3
|9
|Кудровка
|2
|3
|10
|Кривбасс
|2
|3
|11
|Полесье
|2
|3
|12
|Полтава
|2
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|3
|0