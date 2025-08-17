06:28 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Полесье - ЛНЗ Черкассы 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Полесье
ЛНЗ Черкассы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
28.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1Полесье
22.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Полесье1 : 1ЛНЗ Черкассы
01.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Полесье0 : 1ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Полесье
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Полесье
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полесье0 : 1
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Полесье3 : 0
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Полесье
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Полесье
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЛНЗ Черкассы
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 0 : 0ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Колос37
3
Лига конференций
Оболонь-Бровар37
4 Заря24
5 ЛНЗ Черкассы24
6 Металлист 192534
7 Шахтёр24
8 Рух В33
9 Кудровка23
10 Кривбасс23
11 Полесье23
12 Полтава23
13
Стыковая зона
Карпаты32
14
Стыковая зона
Верес20
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close