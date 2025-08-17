Полесье - ЛНЗ Черкассы 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|28.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Колос
|3
|7
| 3
Лига конференций
|Оболонь-Бровар
|3
|7
|4
|Заря
|2
|4
|5
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|6
|Металлист 1925
|3
|4
|7
|Шахтёр
|2
|4
|8
|Рух В
|3
|3
|9
|Кудровка
|2
|3
|10
|Кривбасс
|2
|3
|11
|Полесье
|2
|3
|12
|Полтава
|2
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|3
|0