Рот-Вайсс Эс - Боруссия Д 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 20:45
Стадион: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия), вместимость: 20650
18 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - Боруссия Д, которое состоится 18 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
Боруссия Д
Дортмунд
История личных встреч
|11.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|02.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 8
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|02.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 1