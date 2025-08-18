01:49 ()
Рот-Вайсс Эс - Боруссия Д 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 20:45
Стадион: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия), вместимость: 20650
18 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рот-Вайсс Эс - Боруссия Д, которое состоится 18 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: ан дер Хафенштрассе (Эссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рот-Вайсс Эс
Эссен
Боруссия Д
Дортмунд
История личных встреч
11.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Июль 2017 Рот-Вайсс Эс3 : 2Боруссия Д
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Рот-Вайсс Эс1 : 4
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рот-Вайсс Эс1 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Рот-Вайсс Эс3 : 4 ДВ
03.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Рот-Вайсс Эс0 : 3
02.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Рот-Вайсс Эс2 : 1 ДВ
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д1 : 2
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д3 : 2
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 8Боруссия Д
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 3 : 2Боруссия Д
02.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Боруссия Д2 : 1

