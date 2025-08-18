Жил Висенте - Порту 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
18 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
|42
|вр
|Эндрю
|20
|зщ
|Hevertton Santos
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|8
|пз
|Мохамед Бамба
|17
|пз
|Серхио Бермехо
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|32
|пз
|Martin Fernandez
|9
|нп
|Пабло
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|3
|зщ
|Зе Педру
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|22
|пз
|Алан Варела
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|17
|нп
|Борха Сайнс
|9
|нп
|Самуэль Агехова
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|21.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|4 : 4
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Бенфика
|1
|3
|9
|Каза Пия
|2
|3
|10
|Витория Гимарайнш
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|Алверка
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|1
|0
| 17
Зона вылета
|АВС
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0