Жил Висенте - Порту 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
18 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Жил Висенте
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
42 Бразилия вр Эндрю
20 Бразилия зщ Hevertton Santos
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
8 Кот-д'Ивуар пз Мохамед Бамба
17 Испания пз Серхио Бермехо
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
32 Уругвай пз Martin Fernandez
9 Бразилия нп Пабло
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
3 Португалия зщ Зе Педру
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
22 Аргентина пз Алан Варела
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
17 Испания нп Борха Сайнс
9 Испания нп Самуэль Агехова
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте3 : 1Порту
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0Жил Висенте
25.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Жил Висенте1 : 1Порту
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Порту2 : 1Жил Висенте
26.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Порту1 : 2Жил Висенте
21.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 0Жил Висенте
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Жил Висенте
24.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте1 : 2Порту
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Жил Висенте
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Жил Висенте
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте1 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Жил Висенте
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Жил Висенте1 : 0
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Порту1 : 0
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Порту4 : 4
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 1Порту
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан26
2
Лига чемпионов
Порту13
3
Лига Европы
Спортинг13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Бенфика13
9 Каза Пия23
10 Витория Гимарайнш23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 Алверка10
16
Стыковая зона
Санта-Клара10
17
Зона вылета
АВС20
18
Зона вылета
Тондела20

