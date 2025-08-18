01:50 ()
Свернуть список

Касымпаша - Трабзонспор 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 20:30
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
18 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Касымпаша
Трабзонспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Трабзонспор, которое состоится 18 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
История личных встреч
05.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур Касымпаша1 : 1Трабзонспор
06.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 2Касымпаша
29.01.2024 Турция - Суперлига 23-й тур Трабзонспор2 : 3Касымпаша
01.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Касымпаша1 : 5Трабзонспор
08.04.2023 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша2 : 0Трабзонспор
10.10.2022 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор0 : 0Касымпаша
05.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Трабзонспор1 : 0Касымпаша
18.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Касымпаша0 : 1Трабзонспор
26.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Трабзонспор2 : 1Касымпаша
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша1 : 2Трабзонспор
09.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 2 : 1Касымпаша
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Касымпаша1 : 2
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 2 : 2Касымпаша
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Касымпаша2 : 3
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур 0 : 3Касымпаша
11.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Трабзонспор1 : 0
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 2Трабзонспор
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 1 : 1Трабзонспор
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Трабзонспор0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Коньяспор26
2
Лига чемпионов
Галатасарай26
3
Лига Европы
Антальяспор26
4
Лига конференций
Самсунспор26
5 Гёзтепе24
6 Трабзонспор13
7 Аланьяспор11
8 Ризеспор21
9 Фенербахче11
10 Истанбул Башакшехир00
11 Кайсериспор00
12 Бешикташ00
13 Касымпаша10
14 Генчлербирлиги20
15 Коджаэлиспор20
16
Зона вылета
Эюпспор10
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк10
18
Зона вылета
Газиантеп20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close