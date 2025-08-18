Касымпаша - Трабзонспор 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 20:30
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
18 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Трабзонспор, которое состоится 18 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
История личных встреч
|05.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
|06.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|29.01.2024
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 3
|01.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 5
|08.04.2023
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|26.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 3
|11.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Коньяспор
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Антальяспор
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|2
|6
|5
|Гёзтепе
|2
|4
|6
|Трабзонспор
|1
|3
|7
|Аланьяспор
|1
|1
|8
|Ризеспор
|2
|1
|9
|Фенербахче
|1
|1
|10
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|11
|Кайсериспор
|0
|0
|12
|Бешикташ
|0
|0
|13
|Касымпаша
|1
|0
|14
|Генчлербирлиги
|2
|0
|15
|Коджаэлиспор
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|2
|0