01:50 ()
Свернуть список

Заря - Кривбасс 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 17:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Заря
Кривбасс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Кривбасс, которое состоится 18 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
20.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Кривбасс3 : 0Заря
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Заря0 : 1Кривбасс
09.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 2Заря
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Заря1 : 3Кривбасс
08.04.2023 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс1 : 0Заря
02.10.2022 Украина - Премьер-лига 5-й тур Заря2 : 2Кривбасс
09.03.2013 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс3 : 0Заря
11.08.2012 Украина - Премьер-лига 5-й тур Заря0 : 1Кривбасс
16.03.2012 Украина - Премьер-лига 23-й тур Заря2 : 0Кривбасс
27.08.2011 Украина - Премьер-лига 8-й тур Кривбасс2 : 1Заря
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 3Заря
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 1
09.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Заря0 : 0
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Кривбасс2 : 0
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кривбасс
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кривбасс
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Кривбасс1 : 0
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Шахтёр37
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы37
4 Колос37
5 Оболонь-Бровар37
6 Кудровка36
7 Металлист 192534
8 Заря24
9 Рух В33
10 Кривбасс23
11 Полесье33
12 Полтава33
13
Стыковая зона
Карпаты32
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close