Заря - Кривбасс 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 17:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Кривбасс, которое состоится 18 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|20.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|08.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|09.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|11.08.2012
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|16.03.2012
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|27.08.2011
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|3
|7
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|3
|7
|4
|Колос
|3
|7
|5
|Оболонь-Бровар
|3
|7
|6
|Кудровка
|3
|6
|7
|Металлист 1925
|3
|4
|8
|Заря
|2
|4
|9
|Рух В
|3
|3
|10
|Кривбасс
|2
|3
|11
|Полесье
|3
|3
|12
|Полтава
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|3
|0