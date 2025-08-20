Фенербахче - Бенфика 20 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 20-08-2025 21:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
20 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бенфика, которое состоится 20 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Бруну Лаже
История личных встреч
|14.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.05.2013
|Лига Европы
|1/2 финала
|3 : 1
|25.04.2013
|Лига Европы
|1/2 финала
|1 : 0
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Фенербахче» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|3 : 0
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|4 : 3
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|5 : 1
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|0 : 1
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|1 : 3
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|3 : 0
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|1 : 2
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|2 : 2
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|0 : 1
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|3 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|1 : 1
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Копенгаген
|0 : 0
|5 : 0
| Динамо К
Пафос
|0 : 1
|2 : 0
| Шкендия
Карабах
|0 : 1
|5 : 1
| Рейнджерс
Виктория Пльзень
|3 : 0
|2 : 1
| Кайрат
Слован Бр
|1 : 0
|1 : 0 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Ред Булл Зальцбург
Брюгге
|0 : 1
|3 : 2
| Лудогорец
Ференцварош
|0 : 0
|3 : 0
| Лех П
Црвена Звезда
|1 : 3
|1 : 1
| Фейеноорд
Фенербахче
|2 : 1
|5 : 2
| Ницца
Бенфика
|0 : 2
|2 : 0
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Брюгге
|19.08
|27.08
| Црвена Звезда
Пафос
|19.08
|26.08
| Ференцварош
Карабах
|19.08
|27.08
| Фенербахче
Бенфика
|20.08
|27.08
|Команда
|1
|2
| Селтик
Кайрат
|20.08
|26.08
| Будё-Глимт
Штурм
|20.08
|26.08
| Базель
Копенгаген
|20.08
|27.08