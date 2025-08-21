Слован Бр - Янг Бойз 21 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 21-08-2025 20:15
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
21 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Янг Бойз, которое состоится 21 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Слован Бр
Братислава, Словакия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Джорджо Контини
История личных встреч
|28.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|21.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|27.11.2014
|Лига Европы
|Группа I. 5-й тур
|1 : 3
|18.09.2014
|Лига Европы
|Группа I. 1-й тур
|5 : 0
|16.08.2025
|Словакия — Суперлига
|4-й тур
|1 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 3 : 4
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2025
|Словакия — Суперлига
|2-й тур
|4 : 1
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|06.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|4-й тур
|4 : 1
|02.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|3 : 1
|24.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|3 : 1
| РФШ
КуПС
|1 : 2
|1 : 0
| Риека
Шелбурн
|1 : 2
|1 : 3
| Линкольн
Ноа
|1 : 1
|0 : 0 5 : 6
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|1 : 3
|2 : 0
| ЧФР Клуж
Брага
|1 : 2
|2 : 0
| АЕК Ларнака
Легия
|4 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|0 : 2
|0 : 1
| ПАОК
Вольфсберг
|0 : 0
|0 : 1 ДВ
| Панатинаикос
Шахтёр
|0 : 0
|0 : 0 3 : 4
| Зриньски
Брейдаблик
|1 : 1
|1 : 2
| Серветт
Утрехт
|1 : 3
|2 : 1
| ФКСБ
Дрита
|3 : 2
|1 : 3
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Мидтьюлланн
КуПС
|21.08
|28.08
| Бранн
АЕК Ларнака
|21.08
|27.08
| Мальмё
Сигма Оломоуц
|21.08
|28.08
| Маккаби Т-А
Динамо К
|21.08
|28.08
| Зриньски
Утрехт
|21.08
|28.08
| Шкендия
Лудогорец
|21.08
|28.08
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Самсунспор
|21.08
|28.08
| Слован Бр
Янг Бойз
|21.08
|28.08
| Лех П
Генк
|21.08
|28.08
| Абердин
ФКСБ
|21.08
|28.08
| Риека
ПАОК
|21.08
|28.08
| Линкольн
Брага
|21.08
|28.08