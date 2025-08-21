23:50 ()
Слован Бр - Янг Бойз 21 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 21-08-2025 20:15
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
21 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Слован Бр
Янг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Янг Бойз, которое состоится 21 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Швейцария Джорджо Контини
История личных встреч
28.07.2021 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Янг Бойз3 : 2Слован Бр
21.07.2021 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр0 : 0Янг Бойз
27.11.2014 Лига Европы Группа I. 5-й тур Слован Бр1 : 3Янг Бойз
18.09.2014 Лига Европы Группа I. 1-й тур Янг Бойз5 : 0Слован Бр
16.08.2025 Словакия — Суперлига 4-й тур Слован Бр1 : 0
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр1 : 0 3 : 4
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Слован Бр
02.08.2025 Словакия — Суперлига 2-й тур Слован Бр4 : 1
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Слован Бр
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур Янг Бойз0 : 0
06.08.2025 Швейцария — Суперлига 4-й тур 4 : 1Янг Бойз
02.08.2025 Швейцария — Суперлига 2-й тур 1 : 1Янг Бойз
26.07.2025 Швейцария — Суперлига 1-й тур Янг Бойз3 : 1
24.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 1 : 1Янг Бойз
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
21.0828.08
Бранн
АЕК Ларнака
21.0827.08
Мальмё
Сигма Оломоуц
21.0828.08
Маккаби Т-А
Динамо К
21.0828.08
Зриньски
Утрехт
21.0828.08
Шкендия
Лудогорец
21.0828.08
Команда12
Панатинаикос
Самсунспор
21.0828.08
Слован Бр
Янг Бойз
21.0828.08
Лех П
Генк
21.0828.08
Абердин
ФКСБ
21.0828.08
Риека
ПАОК
21.0828.08
Линкольн
Брага
21.0828.08

