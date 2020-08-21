23:51 ()
Шахтёр - Серветт 21 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 21-08-2025 20:00
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
21 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Шахтёр
Серветт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Серветт, которое состоится 21 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Швейцария Томас Хеберли
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
30.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Серветт0 : 4Шахтёр
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Шахтёр
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр0 : 0 3 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Шахтёр
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Шахтёр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Шахтёр
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Серветт
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур Серветт1 : 1
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Серветт1 : 3
02.08.2025 Швейцария — Суперлига 2-й тур Серветт1 : 4
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Серветт1 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 2 : 3
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
2 : 0 2 : 3
Мэгпис
Пайде
2 : 3 4 : 1
Торпедо Кт
Ордабасы
4 : 3 1 : 1
Кауно Жальгирис
Пенибонт
3 : 0 1 : 1
СИК
КИ Клаксвик
1 : 2 2 : 0
Урарту
Неман
1 : 2 4 : 0
Расинг Л
Дила
1 : 2 1 : 0
Нымме Калью
Партизани
1 : 1 0 : 1 ДВ
Биркиркара
Петрокуб
1 : 0 3 : 0
Влажния
Даугавпилс
0 : 1 2 : 4
Команда12
Дечич
Силекс
2 : 0 2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Работнички
3 : 0 0 : 1
Малишева
Викингур Р
0 : 1 8 : 0
Вардар
Ла Фиорита
3 : 0 2 : 2
Сутьеска
Динамо-Брест
1 : 2 0 : 2
Железничар
Копер
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Хегельманн
1 : 0 0 : 2
Рунавик
ХИК
4 : 0 5 : 0 ДВ
Ларн
Ауда
0 : 0 2 : 2 2 : 4
Тре Фиори
Пюник
1 : 0 5 : 0
Борац Б-Л
Санта-Колома
1 : 4 0 : 2
Валур
Флора
3 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Флориана
4 : 2 1 : 1
Зиря
Хайдук
1 : 1 2 : 1 ДВ
Левадия
Иберия 1999
1 : 0 2 : 2 ДВ
Силькеборг
Акюрейри
1 : 1 2 : 3 ДВ
ТНС
Дифферданж
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
4 : 2 1 : 1
Будучность
Милсами
0 : 0 2 : 1
Астана
Зимбру
1 : 1 0 : 2
Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
1 : 2 1 : 1 ДВ
Пайде
АИК
0 : 2 6 : 0
Араз-Нахчыван
Арис
2 : 1 2 : 2
Арда
ХИК
0 : 0 2 : 2 3 : 4
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
0 : 4 0 : 0
Актобе
Спарта П
2 : 1 4 : 0
Кауно Жальгирис
Валур
1 : 1 1 : 2
Арарат-Армения
Университатя
0 : 0 1 : 2 ДВ
Пюник
Дьёр
2 : 1 3 : 1
Ильвес
АЗ Алкмар
4 : 3 5 : 0
Арис
Академия Пушкаша
3 : 2 0 : 2
Хайбернианс
Спартак Тр
1 : 2 5 : 1
Русенборг
Банга
5 : 0 0 : 2
Жальгирис
Линфилд
0 : 0 2 : 0
Омония
Торпедо Кт
1 : 0 0 : 4
Черно море
Истанбул Башакшехир
0 : 1 4 : 0
Полесье
Санта-Колома
1 : 2 1 : 4
Команда12
Нови Пазар
Ягеллония
1 : 2 3 : 1
Хаммарбю
Шарлеруа
0 : 0 1 : 2 ДВ
Рига
Дила
2 : 1 3 : 3
Викинг
Копер
7 : 0 3 : 5
Александрия
Партизан
0 : 2 4 : 0
Петрокуб
Сабах
0 : 2 4 : 1
Вадуц
Дангэннон Свифтс
0 : 1 0 : 3 ДВ
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
1 : 1 3 : 0
Раднички К
КИ Клаксвик
0 : 0 1 : 0
Вараждин
Санта-Клара
2 : 1 2 : 0
Пакш
Марибор
1 : 0 1 : 1
АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
1 : 0 0 : 0
Кошице
Неман
2 : 3 1 : 1
Сутьеска
Бейтар
1 : 2 5 : 2
Вардар
Лозанна
2 : 1 5 : 0
Влажния
Викингур Р
2 : 1 4 : 2 ДВ
Аустрия В
Спаэри
2 : 0 0 : 5
Сент-Патрикс
Нымме Калью
1 : 0 2 : 2 ДВ
ХБ Торсхавн
Брондбю
1 : 1 1 : 0
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
1 : 0 0 : 1
Динамо Мн
Эгнатия
0 : 2 1 : 0
Дечич
Рапид В
0 : 2 4 : 2
Ракув
Жилина
3 : 0 1 : 3
Сараево
Университатя Кр
2 : 1 4 : 0
Ларн
Приштина
0 : 0 1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
КИ Клаксвик
Неман
2 : 0 2 : 0 5 : 4
Кауно Жальгирис
Арда
0 : 1 2 : 0
Милсами
Виртус
3 : 2 3 : 0
Арис
АЕК Афины
2 : 2 3 : 1 ДВ
Араз-Нахчыван
Омония
0 : 4 5 : 0
Русенборг
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Баник Острава
Аустрия В
4 : 3 1 : 1
Викинг
Истанбул Башакшехир
1 : 3 1 : 1
АИК
Дьёр
2 : 1 2 : 0
Рига
Бейтар
3 : 0 3 : 1
Силькеборг
Ягеллония
0 : 1 2 : 2
Спарта П
Арарат-Армения
4 : 1 1 : 2
Дифферданж
Левадия
2 : 3 1 : 3 ДВ
Викингур Г
Линфилд
2 : 1 2 : 0
Андерлехт
Шериф
3 : 0 1 : 1
Команда12
Полесье
Пакш
3 : 0 2 : 1
Левски
Сабах
1 : 0 0 : 2
АЗ Алкмар
Вадуц
3 : 0 0 : 1
Олимпия Л
Эгнатия
0 : 0 2 : 4 ДВ
Лозанна
Астана
3 : 1 0 : 2
Университатя Кр
Спартак Тр
3 : 0 4 : 3 ДВ
Лугано
Целе
0 : 5 2 : 4
Балкани
Шэмрок Роверс
1 : 0 4 : 0
Сент-Патрикс
Бешикташ
1 : 4 3 : 2
Викингур Р
Брондбю
3 : 0 4 : 0
Хайдук
Динамо Т
2 : 1 3 : 1 ДВ
Рапид В
Данди Юнайтед
2 : 2 2 : 2 4 : 5
Партизан
Хайберниан
0 : 2 2 : 3 ДВ
Ларн
Санта-Клара
0 : 3 0 : 0
Ракув
Маккаби Х
0 : 1 0 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Русенборг
Майнц
21.0828.08
Вольфсберг
Омония
21.0828.08
Хамрун Спартанс
РФШ
21.0828.08
Дьёр
Рапид В
21.0828.08
Хеккен
ЧФР Клуж
21.0828.08
Истанбул Башакшехир
Университатя Кр
21.0828.08
Брейдаблик
Виртус
21.0828.08
Спарта П
Рига
21.0827.08
Полесье
Фиорентина
21.0828.08
Андерлехт
АЕК Афины
21.0828.08
Целе
Баник Острава
21.0828.08
Левски
АЗ Алкмар
21.0828.08
Команда12
Неман
Райо Вальекано
21.0828.08
Шахтёр
Серветт
21.0828.08
Страсбург
Брондбю
21.0828.08
Дрита
Дифферданж
21.0828.08
Олимпия Л
Ноа
21.0828.08
Ягеллония
Динамо Т
21.0828.08
Лозанна
Бешикташ
21.0828.08
Шелбурн
Линфилд
21.0828.08
Ракув
Арда
21.0828.08
Хайберниан
Легия
21.0828.08
Кристал Пэлас
Фредрикстад
21.0828.08
Санта-Клара
Шэмрок Роверс
21.0828.08

