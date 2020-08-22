Оренбург - Ахмат 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 17:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
22 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 22 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|04.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Рубин
|5
|10
|5
|Балтика
|5
|9
|6
|Крылья Советов
|5
|8
|7
|Ахмат
|5
|6
|8
|Акрон
|5
|6
|9
|Зенит
|5
|6
|10
|Оренбург
|5
|5
|11
|Динамо М
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|5
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|5
|1