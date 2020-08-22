00:19 ()
Оренбург - Ахмат 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 17:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
22 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Оренбург
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 22 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Оренбург
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Оренбург
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 2 : 0Оренбург
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат3 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ахмат0 : 1
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат1 : 0
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 1 : 3Ахмат
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин510
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат56
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Оренбург55
11 Динамо М55
12 Динамо Мх55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

