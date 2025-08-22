00:20 ()
МЛ Витебск - Нафтан 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 19:55
22 Августа 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
МЛ Витебск
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Нафтан, которое состоится 22 Августа 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Нафтан0 : 3МЛ Витебск
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала МЛ Витебск2 : 1 ДВНафтан
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур МЛ Витебск1 : 1
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 4МЛ Витебск
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур МЛ Витебск1 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВМЛ Витебск
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур МЛ Витебск2 : 0
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 0
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Нафтан
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 3
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВНафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1846
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1832
5 Ислочь1831
6 Торпедо-БелАЗ1730
7 Неман1528
8 Минск1827
9 Витебск1821
10 Арсенал Дз1820
11 БАТЭ1819
12 Гомель1618
13 Нафтан1817
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно174

Отзывы и комментарии к матчу

