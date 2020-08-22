00:20 ()
Свернуть список

Радомяк - Нецеча 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 18:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
22 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Радомяк
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Нецеча, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
03.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Нецеча1 : 1Радомяк
02.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Радомяк1 : 1Нецеча
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 0Радомяк
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 1Радомяк
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Нецеча
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 0Нецеча
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 4Нецеча
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Легия47
6 Радомяк57
7 Нецеча57
8 Видзев57
9 Лех П47
10 Ракув46
11 Мотор45
12 Заглембе Л45
13 Корона55
14 Арка55
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Погонь54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

Отзывы и комментарии к матчу

